Jeff Hardy 2010 come John Cena 2025 – Quando essere cattivi può farti bene

Il turn divisto lo scorso weekend in quel di Toronto per Elimination Chamber, ha senza alcun dubbio rievocato una vasta gamma di ricordi.WCW Bash at the Beache 1996 con Hulk Hogan;WWE WrestleMania X-Seven (2001) con Steve Austin;TNA Bound For Glorycon.Si, l’addove c’è un turn impattante, c’è un nome che non ti saresti mai aspettato (o quasi).Nessuno avrebbe pensato a un cambio di rotta per l’Hulkster, cosìnessuno avrebbe mai optato per un Austin pronto a unirsi in combutta con l’uomo che ha sempre combattuto.Allo stesso tempo, nessuno e dico, NESSUNO, tornando indietro nel tempo a quel famoso 10.10.10, ha mai e poi mai pensato minimamente alla possibilità di vederetra le file degli heel.Cosìha fatto recentemente, anche “Brother Nero” ha scosso tutto il mondo del wrestling, in modo diverso e con un peso diverso – ci mancherebbe altro – ma ha indubbiamente cambiato la sdi quel periodo.