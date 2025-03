Ilfattoquotidiano.it - “Jay-Z mi sta terrorizzando e intimidendo”: la vittima del presunto stupro si scaglia contro il produttore

La presuntadidi Jay-Z torna all’attacco. Il tabloid TMZ ha riferito che la donna sarebbe terrorizzata, dopo la sua denuncia siail marito di Beyoncé che Puff Daddy. “Mi sta”, avrebbe dichiarato al giornale e il riferimento è al fatto che la donna ha notato dei movimenti strani atorno a lei.In particolare due uomini, che le avrebbero detto di essere investigatori per conto di uno degli avvocati di Jay-Z, l’avrebbero avvicinata per proporle una dichiarazione giurata in cui affermava, che le sue accuse diJay-Z erano false. In particolare i due misteriosi uomini avrebbero chiesto se l’avvocato Tony Buzbee, che difende la presunta, l’avesse cercata come cliente e le avesse offerto denaro per accusare Jay-Z.In effetti questa è anche una delle linee difensive di Puff Daddy.