Javier ci ha visto giusto… Grande Fratello Chiara e Lorenzo beccati In diretta non lo hanno fatto vedere

Il momento delle nomination è sempre carico di tensione, complice il modo in cui i concorrenti delmotivano le proprie scelte, spesso dando vita a discussioni accese e delle vere e proprie liti, a maggior ragione da quando ormai, nella casa, è divisa in due opposte fazioni. Nell’ultima puntata inandata in onda il 3 marzo, ha attirato l’attenzione il confronto traMartinez eCainelli, nato quando l’argentino ha scelto di fare proprio il nome della ragazza per il televoto. In passato i due si erano avvicinati ed era scattato anche un bacio, ma l’argentino, non avendo sentito quel trasporto, ha deciso di chiudere. Da quel momento tra i due è arrivato il gelo. La giovane ha iniziato a frequentare Alfonso D’Apice, mentresi è fidanzato con Helena Prestes.