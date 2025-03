Oasport.it - Jannik Sinner escluso dai Laureus Awards: chi sono i nominati per gli Oscar dello Sport? C’è un suo rivale…

Worlda tutti gli effetti gli: è il riconoscimento più ambito del settore e rappresenta il premio che incorona un atleta a livello internazionale. Nei giorni scorsi il comitato aveva fatto sapere che avrebbedalleon a causa della squalifica di tre mesi per la positività al Clostebol riscontrata lo scorso anno al Clostebol e dunque l’edizione che premia i grandi trionfi del 2024 sarà priva del numero 1 del mondo tennis, capace di vincere due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals, tre Masters 1000 e la Coppa Davis nella passata stagione.A Madridstati svelati gliivi che concorreranno per le statuette della 25ma edizione che verranno consegnate il prossimo 21 aprile nella capitale spagnola, a votarepiù di 1300 giornalisti.