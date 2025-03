Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, clamoroso: come gira per le strade di Montecarlo | Guarda

Il patteggiamento di tre mesi con la Wada non cambia una fama che si è costruito negli ultimi anni, a suon di vittorie.è oramai una star e la sua presenza non passa più inosservata. Anche a, dove vive e si fa notare quandoper lecon una delle sue Supercar. Proprio le auto sportive sono il debole di, che oltre a una Audi RS6 Abt Legacy Edition ha comprato l'italianissima Alfa Romeo Stelvio, che ha sfoggiato sui social network in più occasioni. Il vero bolide però è quello della Casa dei Quattro Anelli, impossibile da non vedere anche per chi non è un patito di auto. Una station wagon tra le più potenti e costose del mondo, con un propulsore V8, modificato dal tuner, che spinge la vettura grazie agli oltre 760 Cv di potenza sull'asfalto, scattando da zero a cento in appena tre secondi.