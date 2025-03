James Cameron celebra la vittoria agli Oscar di Zoe Saldaña | È una fot***a leonessa

Leggi su Cinefilos.it

ladi Zoe: “È una”Una delle interpreti più versatili del settore, Zoe, ha vinto l’come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Rita Mora Castro nella controversa commedia musicale spagnola Emilia Pérez. In questo modo è diventata la prima attrice americana di origine dominicana a vincere une ha ricevuto elogi e riconoscimenti dal mondo della recitazione per il suo talento. Tra i complimenti ricevuti vi sono anche quelli di dei registi più importanti e di successo di tutti i tempi,, che con l’attrice sta lavorando alla saga di Avatar.In un’intervista a Variety,, che nella sua carriera ha ricevuto tre premi, ha elogiato la sua due volte (per ora) protagonista. I due hanno lavorato a stretto contatto per l’epico spettacolo di fantascienza Avatar die per il suo seguito Avatar: La via dell’acqua, in cui Saldana interpreta il personaggio di Neytiri.