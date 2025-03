J D Vance contro gli Alleati sulle truppe in Ucraina | Non combattono da 40 anni La replica dopo la bufera | Non intendevo Francia e Uk! – Il video

Leggi su Open.online

Non contento di aver provocato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sino a fargli perdere le staffe in diretta mondiale, ora J.D.attacca duramente pure quei Paesi europei che starebbero valutando la possibilità di inviareinin missione di peace-keeping. «Se si vogliono ottenere reali garanzie di sicurezza, se ci si vuole davvero assicurare che Vladimir Putin non invaderà di nuovo l’, la garanzia migliore è quella di dare agli americani un beneficio economico nel futuro dell’. Funzionerebbe molto meglio rispetto a 20.000 soldati provenienti da qualche Paese a caso che non combatte da 30 o 40», ha detto il vicepresidente Usa in un’intervista a Fox News. Apriti cielo. Perché a guidare il fronte dei Paesi pronti ad assistere l’con boots on the ground, cioè con soldati in armi e non solo aiuti da remoto, sono come notoe Regno Unito.