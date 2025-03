Oasport.it - Italian Sportrait Awards 2025: la celebrazione dello sport inclusivo! Sinner e Paolini i top dell’anno!

Roma ha ospitato la tredicesima edizione degli, il prestigioso evento che premia i protagonistio, con un’attenzione particolare all’inclusione e ai valori di fair play. Nella suggestiva corniceSpazio Rossellini, la serata, condotta dalla giornalista Simona Rolandi, ha visto la partecipazione di atleti, ex campioni, giornalisti e rappresentanti dei gruppiivi civili e militari, che hanno contribuito alla selezione delle nomination.Come ogni anno, il voto popolare ha decretato i vincitori nelle dieci categorie principali, totalizzando oltre 300.000 preferenze. Tra i riconoscimenti più attesi, il Premio Speciale è stato assegnato alla Athletica Vaticana, la poliiva ufficiale della Città del Vaticano, nata nel 2019 e riconosciuta come federazioneiva della Santa Sede in diverse discipline.