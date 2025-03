361magazine.com - Italia, paese di santi, poeti, allenatori e vocal coach nei social

In giro per iè tutto un proliferare di video diche danno voti ai cantantini e non. Sono tutti uguali, nella forma, spesso anche nei contenuti. C’è lo schermo diviso a metà, come nelle live condivise, ma stavolta uno dei due protagonisti non è stato avvisato e coinvolto direttamente. Infatti da una parte c’è ilche fa cenni con la faccia, inarca un sopracciglio, sorride, muove il collo a tempo, sempre e comunque molto convinto e compiaciuto di sé, dall’altro c’è il cantante o la cantante famosi che cantano, in un qualche evento dal vivo, fanno cioè il loro lavoro. In genere le scene sono accompagnate da scritte sovraimpresse, che spiegano che tipo di interpretazione sta facendo l’artista, citando note spesso nella nomenclatura inglese, anche un po’ a caso, come fossimo in una scena di Amici miei e si stesse per fare una supercazzola, non certo con il fine di far ridere, quanto piuttosto di impressionare, di dimostrare una qualche competenza, come quando si spiega se il cantante o la cantante sta cantando di petto, che note tocca, come passa al falsetto, il tutto sempre accompagnate da facce più o meno seriose, o più o meno stizzite.