Italia in festa sui carri | Viva i carnevali ma è a rischio il futuro di quelli più piccoli

Ferrara, 4 marzo 2025 – II Carnevale inè una sinfonia di emozioni. Ivano Manservisi è patron del Cento Carnevale d’Europa: ne è al timone da quasi 40 anni. È la rassegna più importante della Regione ed è un evento rinomato a livello mondiale. Manservisi, quali sono stati i cambiamenti del carnevale in questi anni? “E’ cambiato il pubblico, E ci si è evoluti, adattati a ciò che succede nel sociale e nel mondo così come si è aggiunta la presenza dei personaggi famosi come special guest del carnevale. Ci sono statiche partivano da una buona base e altri come quello di Cento che dal niente sono arrivati a livello mondiale, costruendo l’evoluzione più importante”. Ci può spiegare? “Feci nascere il Cento Carnevale d’Europa da un carnevale fallito fatto dicon sopra qualche bambino e con un’enorme difficoltà economica da parte di tutti e in questi anni, prima io poi con mio figlio Riccardo, l’abbiamo fatto diventare al livello che ora tutti conoscono”.