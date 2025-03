Quotidiano.net - Italia e Germania: Relazioni Turistiche Solide alla Fiera Itb 2025

Letrarappresentano un pilastro fondamentale per la nostra economia e, in particolare, per il settore turistico. Laè il primo mercato di provenienza per i viaggiatori che scelgono l'come meta, e questo è un segno tangibile della fiducia e dell'apprezzamento che i tedeschi hanno per la nostra cultura, la nostra storia e le nostre bellezze naturali. Lo dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè inaugurando il padiglionepromosso e organizzato da EnitItbdi Berlino assieme all'ambasciatore Fabrizio Bucci,presidente dell'Enit Alessandra Priante e all'amministratrice delegata Ivana Jelinic. Massiccia presenza dell', con 14 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta) e 250 operatori, provenienti sia dal mondo pubblico che dal privato.