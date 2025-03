Liberoquotidiano.it - Isola dei famosi, indiscrezioni clamorose su Pierpaolo Pretelli: ecco a chi può "soffiare" il posto

pronto a sostituire Alvin nel ruolo di inviato all'dei? Il reality di Canale 5 tornerà in onda dopo il Grande Fratello di Alfonso Signorini e dopo The Couple, un nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Se sui nomi dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras c'è ancora il massimo riserbo, qualche voce in più invece circola su conduzione, opinionisti e inviati. Per quanto riguarda la conduzione, secondo le ultimeVladimir Luxuria non sarebbe stata confermata alla guida del programma. E al suosarebbe stata scelta Veronica Gentili, già conduttrice de Le Iene. Anche se manca la conferma ufficiale, la giornalista sarebbe stata data per favorita. Il ruolo dell'inviato, invece, potrebbe non essere più ricoperto da Alvin nonostante il grandissimo favore del pubblico.