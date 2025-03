Dilei.it - Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato. L’indiscrezione

Colpo di scena inaspettato:potrebbe tornare a L’dei, il reality show che più di tutti ha segnato la sua lunga carriera in televisiva. Nonostante il flop dello scorso anno Mediaset non è intenzionata a perdere il format, che dovrebbe tornare nella tarda primavera su Canale 5. Accanto a Super Simo, che dovrebbe coprire questa volta l’inedito ruolo di, ci dovrebbe esserein qualità ditorna a L’dei?A lanciareil sempre informato TvBlog: si starebbe valutando il ritorno dia L’deicome. Un ruolo che fino ad oggi la conduttrice non ha mai ricoperto: in passato è stata conduttrice, autrice, concorrente del programma. In passato aveva detto di aver chiuso con questo format ma a quanto pare tutto potrebbe cambiare nell’immediato futuro.