Irving in lacrime si presenta ai tiri liberi nonostante il grave infortunio al ginocchio | Video

Quando la forza di volontà supera qualsiasi ostacolo, sia fisico che mentale. Questa notte, Kyriene ha dato prova. Sul parquet dell’American Airlines di Dallas, il cestista ha rimediato un terribilealsinistro: una torsione che fa impressione persino a guardarla e che probabilmente lo costringerà a restare fermo ai box per molto tempo. Maquesto,ha voluto comunque portarsi in lunetta per iche si era guadagnato, mentre sul suo volto scorrevanodi sofferenza.“Kyrieè la definizione di forza“, hanno scritto sul loro account X i Dallas Mavericks postando unnel quale si vede l’ex Cavaliers sorretto da due giocatori dei Mavs. Un episodio che a molti ha ricordato il bruttodel mitico Kobe Bryant ai tempi della rottura del tendine d’Achille, così come quello di Klay Thompson quando si lesionò il legamento crociato delsinistro.