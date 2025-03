Ilrestodelcarlino.it - Irrompono dal balcone col coltello, anziano rapinato di orologi e soldi

in casa all’ora di pranzo. È successo nei giorni scorsi nella frazione di Bolognina a Crevalcore e protagonista di questa disavventura undi 86 anni. Da quanto si è potuto apprendere, tre giovani, maggiorenni, si sono arrampicati all’esterno della palazzina dove abita l’e sono saliti sul suo terrazzo. L’uomo li ha visti in terrazza e si è allarmato. I giovani, con tanto di forbici e, hanno intimato all’uomo di consegnare loro denaro e oggetti preziosi. Iri, da quanto trapelato, non hanno ferito l’86enne. Tuttavia l’, con mente lucida, ha saputo gestire la situazione e ha acconsentito alla richiesta. E così iri hanno preso da un cassetto due, da un valore in via di quantificazione, e sembra alcune centinaia di euro. Una volta agguantato il bottino i tre sono scappati fuori lasciando perdere le proprie tracce.