Anteprima24.it - “Irregolarità al Comune di Avellino”: il documento al Prefetto

Tempo di lettura: 2 minutiDetto fatto, i consiglieri di opposizione deldiavevano annunicato iniziative eclatanti contro il modus operandi del sindaco Laura Nargi e della sua giunta, e hanno messo tutto agli atti della Prefettura didopo l’incontro avuto nella mattinata odierna.Di seguito il tempo del:“Le nomine in materia di designazione o altri organismi, da parte del sindaco, sono state del tutto ignorate o eluse. Durante la votazione nel consiglio comunale del 28 febbraio 2025, la presidenza ha consentito ad un consigliere della maggioranza di chiedere la verifica del numero legale. L‘art. 141 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) prevede che nell’ ipotesi in cui non sia approvato nei termini il bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo ora ilnomina un Commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio.