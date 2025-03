Lookdavip.tgcom24.it - Irina Shayk tutta nuda… per il Carnevale di Rio

Inarrestabile! Nemmeno il tempo di finire di sfilare in passerella alla Milano Fashion Week, che la modella era già in volo verso il Brasile. E’ Rio de Janeiro la sua destinazione finale: il motivo? Ilpiù spettacolare che ci sia. Laha condiviso una serie di contenuti social con i follower: l’outfit per partecipare alla festa fa palpitare i cuori e, su Instagram, ha pubblicato anche un bonus bollente.Protagonista tra i carriI balli a Rio“Onorata di far parte della parata stasera. Nervosa ed emozionata. Brasile, ti amo!” sono le parole scelte daper annunciare a mezzo social la sua presenza in veste di ospite speciale aldi Rio. Come da tradizione, le migliori scuole di samba si sfidano al Sambodromo, in una festa di luci, colori, musica e allegria.