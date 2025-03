Panorama.it - iPad Air con chip M3. Il nuovo gioiello firmato Apple che strizza l’occhio all’ambiente

Una delle notizie più attese da parte degli amanti di oggetti tech è finalmente arrivata:ha presentato ilAir.Con la nuova architettura grafica M3, che consente di avere elevate prestazioni per ogni tipo di uso, sia per chi lo utilizza per puro svago, giocando a videogame che necessitano di un’elevata potenza grafica a chi lo usa per motivi di lavoro. Questoconsente infatti di avere una velocità di elaborazione molto superiore rispetto alla versione precedente dell’Air, che comunque era già molto performante.L’ampia eterogeneità di utilizzatori di questodevice è confermata anche da Bob Borchers, Vice President del Worldwide Product Marketing di: “Perfetto per chiunque, da chi studia all’università e prende appunti conPencil Pro a chi viaggia o crea contenuti e deve poter lavorare al meglio ovunque si trovi,Air con M3,Intelligence e la nuova Magic Keyboard porta il concetto di versatilità e convenienza ad un livello superiore”.