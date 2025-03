Lanazione.it - Io leggo perché: Mondadori Point, organizzatore insieme al comune di Bibbiena del Festival del Libro, è il terzo in Italia per numero di libri donati alle scuole del territorio

Arezzo, 4 marzo 2025 – #io- l'iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura organizzata dall'Associazionena Editori, con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – in Casentino ha un significato ancora più grande poiché ilaldideldel, è ilinperdidelovvero 1100. Katia Albertoni, cheal marito Gabriele Rossi è titolare della libreria, parla di questo successo così: “Un grande risultato per una vpiccola come la nostra che io credo possa essere legato anche da tante iniziative a favore della lettura, che a livello territoriale e grazie a amministrazioni come, associazioni come Prospettiva Casentino e enti e manifestazioni comedele dallo scorso anno Naturalmente Pianoforte, riusciamo ad attivare”.