Ilnapolista.it - Inzaghi: «Il gol del pareggio del Napoli probabilmente è stato meritato, ma potevamo fare qualcosa di più»

Leggi su Ilnapolista.it

La conferenza stampa di Simone, allenatore dell’Inter, alla vigilia degli ottavi di andata di Champions League contro il Feyenoord.Leggi anche: Cassano: «ha fatto un disastro, non sa andare oltre il suo 3-5-2»: «-Inter risultato e partita simile all’andata»Cosa la preoccupa di più in vista della gara di domani?«Noi sappiamo di essere un po’ in difficoltà, in una parte del campo ben precisa. Oltre a Dimarco, direi Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo,ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. Però i principi di gioco non cambiano, siamo qui per giocare un ottavo di finale emo del nostro meglio».Il Feyenoord non giocherà sabato, l’Inter sì. Che peso avrà?«Potevano rinviare la partita e penso che abbiano fatto bene, un ottavo di Champions è importante ed è giusto che il Feyenoord abbia fatto così».