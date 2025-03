Rompipallone.it - Inzaghi costretto alla rivoluzione: ruolo inedito per un big col Feyenoord, sara? lui la chiave in Champions League

Leggi su Rompipallone.it

Vista l’emergenza in cui si trova l’Inter, Simoneè pronto: pronto un nuovoper un big nerazzurroNonostante non sia più l’Inter schiaccia sassi della scorsa stagione, i nerazzurri sono ancora l’unica squadra italiana in lotta per tutti i fronti: primi in campionato, agli ottavi didove affronteranno ile in semifinale di Coppa Italia dove andranno in scena i capitoli quattro e cinque del derby di Milano.I campioni d’Italia escono dal Maradona di Napoli con parecchi interrogativi e una rosa ridotta all’osso, ma anche con il primato ancora in tasca e con la consapevolezza di avere un gruppo maturo e in grado di affrontare praticamente ogni avversità: il gol di Billing ha mantenuto ancora viva la corsa scudetto, mantenendo invariate le distanze tra Atalanta, Napoli e Inter.