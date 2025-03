Calciomercato.it - Inzaghi, così non va: “A Napoli confusione allucinante, è 3-5-2 e nient’altro”

Antonio Cassano duro sull’allenatore dell’Inter dopo il pareggio del ‘Maradona’ in cui la squadra di Conte meritava di vincere: “Non ha mai tirato”Il pareggio trae Inter nello scontro diretto ha avuto e continua ad avere un sapore completamente opposto per le due squadre. Gli uomini di Conte ne escono rinfrancati, non solo perché hanno agguantato il risultato nel finale quando il match sembrava ormai stregato. Ma soprattutto perché hanno dato la sensazione di essere più che presenti, di crederci nonostante le assenze, di dominare per larghi tratti della partita e meritare anche di uscire col bottino pieno. Al contrario l’Inter conferma qualche difficoltà non indifferente, con alcuni giocatori cardine in ritardo di condizione all’alba di un momento della stagione pienissimo e decisivo.