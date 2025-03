Inter-news.it - Inzaghi: «Cambio modulo Inter? Vedremo! Sommer recuperato ma…»

Come Stefan De Vrij, anche Simoneracconta le proprie sensazioni alla vigilia di Feyenoord-. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.L’EMERGENZA – Simone, poco prima divenire in conferenza stampa, vienecettato da Sky Sport. Così l’allenatore nerazzurro analizza la gara di Champions League di domani sera: «L’sta bene, sappiamo che è un momento in cui siamo chiaramente in emergenza, soprattutto per quanto riguarda un settore del campo. Però abbiamo lavorato tanto per arrivare a questi ottavi di finale, sappiamo che è un momento cruciale della nostra stagione. Manca ancora qualche partita prima della sosta ma già da domani ci faremo trovare pronti».introduce Feyenoord-alla vigiliaL’AVVERSARIO – Simonecontinua: «Sappiamo che poi ci sarà un ritorno la prossima settimana a San Siro ma domani dobbiamo fare una partita importante in uno stadio molto caldo che li trascina.