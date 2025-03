Inter-news.it - Inzaghi: «Acerbi e Bastoni ci daranno una mano. C’è un dato bello»

ha parlato alla vigilia di Feyenoord-Inter. Il tecnico nerazzurro è ritornato sull’emergenza a sinistra, evidenziando poi unmolto positivo.AVVERSARIO – Simone, come Stefan de Vrij, ha parlato a Inter TV. Le sue parole sulla partita di domani: «Una partita non semplice contro un avversario di valore, bisogna fare grande gara. Hanno un grandissimo pubblico che li spinge, lo abbiamo visto battendo il Bayern Monaco e il Milan. Poi hanno pareggiato a Manchester e vorranno fare un grande ottavo di finale come lo vorrà fare l’Inter».ASSENZE – Ancorasull’emergenza nelle corsie: «Siamo in emergenza lo sappiamo, nella zona di sinistra siamo in difficoltà. Abbiamo però due mancini, come Alessandroe Francescoin squadra che ci possono aiutare in quel settore».