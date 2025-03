Nerdpool.it - Invincible – Quanto è forte Mark nella terza stagione?

ha davvero spintoGrayson al limite nelle prime tre stagioni della serie animata e una delle menti dietro la serie Prime Video si è soffermata susia diventato piùrispetto all’inizio della serie. La forza diè stata molto discussa fin dall’inizio della serie animata. In effetti,primasembrava quasi uno scherzo il fatto chesi definisse “invincibile” per poi essere regolarmente picchiato senza senso. Ma man mano che combatte contro avversari sempre più forti, ancheè cresciuto in forza.Ladiè iniziata conal suo massimo splendore: dopo aver affrontato i Viltrumiti alla fine della seconda, si è preparato per il loro ritorno insieme a Cecil. Anche dopo aver interrotto il loro legame,ha affrontato costantemente nemici più forti e ha continuato a mostrare la sua nuova forza.