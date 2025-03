INTERVISTA – Michael Magnesi | La sconfitta con Rikiishi fa male ma è stato il mio miglior match Foster mi aspetta

Leggi su Sportface.it

Dominare una semifinale di Champions League, subire un contropiede al 90? e perdere l’occasione della vita. L’equivalente in termini pugilistici l’ha vissutoun anno fa sul ring di Colleferro. Questi i fatti: l’italiano, in vantaggio nei cartellini contro il giapponese Masanori, deve solo gestire l’ultima ripresa per difendere la cintura WBC Silver dei pesi superpiuma e regalarsi una chance mondiale contro O’Shaquie. Dall’angolo urlano di tenere alti i guantoni,però accetta lo scambio. Un impeto d’orgoglio che costa carissimo in uno sport crudele, dove basta un colpo per capovolgere unapparentemente indirizzato. Prima un gancio destro, poi un gancio sinistro, quindi una serie di combinazioni:è ko in piedi. Unache rallenta, ma non mette fine alla scalata iridata del pugile laziale.