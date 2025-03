Ilgiorno.it - Internet satellitare in Lombardia, ora è ufficiale: in gara anche Starlink di Elon Musk

Milano C'è, l'azienda didi. tra i 30 soggetti che partecipano al bando lanciato il 9 gennaio scorso da Regioneper portare, in modo complementare alla fibra,nelle aree più remote della regione, le cosiddette zone bi. La conferma arriva dallo stesso presidente della Regione ,Attilio Fontana, in diretta su Ping Pong, Rai Radio1. "Sono contento, che vinca sempre il migliore nelle gare. La commissione sta valutando le offerte. Ci sono più di 30 aziende che hanno partecipato, ci sono aziende di tutto il mondo, si confronterà la migliore tecnologia mondiale". La procedura del bando, da 6,5 milioni di euro, è gestita dall’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (Aria) che ha il compito di selezionare i fornitori ai quali affidare lo sviluppo della sperimentazione per usare, in modo complementare alla fibra (cioè i cavi che passano sotto terra), le connessioni satellitari.