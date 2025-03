Inter su De Winter per la difesa | contatti avviati da mesi ma il Genoa spara alto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nuove notizie sul fronte del calciomercato, con l’che sembra essere pronta ad una rivoluzione dell’organico nella prossima sessione estiva. I nerazzurri si stano muovendo per trovare un difensore per il reparto arretratoista: il nome – stando ai rumors che arrivano dal Belgio – sarebbe quello di De Wdel-De W: servono 30 milioniLe notizie intorno al mercato estivo degli attuali Campioni d’Italia sono venute fuori già in questi primidel 2025. Lo aveva annunciato anche Fabrizio Romano: l’dovrebbe mettere in atto un colpo importante in.Le conferme arrivano dal Belgio, per mano del giornalista Sasha Tavolieri. La penna di RMC Sport ha parlato di un contatto ormai avviato da tempo con l’entourage di Koni De W. Il difensore classe 2002, ex-Juventus e dal 2023 giocatore del, sembrerebbe il profilo ricercato dall’: anche alla luce delle questioni anagrafiche cheessano i due centrali nerazzurri, ovvero Francesco Acerbi (37 anni) e Stefan De Vrij (33 anni).