Inter-news.it - Inter, non ti resta che Dumfries! Col Feyenoord sale un’ipotesi – TS

Leggi su Inter-news.it

Vigilia della partita di Champions League traè l’unico esterno a disposizione di mister Inzaghi, che pensa ad una formazione. IL SOPRAVVISSUTO – Da “Non ciche piangere” della favolosa coppia Troisi-Benigni a “Nonche“, a dirigere qui è Simone Inzaghi. L’domani si presenterà a Rotterdam per sfidare ilcon un solo esterno a disposizione su cinque. Ovvero con Denzel. L’esterno olandese l’unico “sopravvissuto” nella lunga schiera di infortuni che ha colpito in quel reparto la squadra di Simone Inzaghi. Infatti, non ci saranno Matteo Darmian, Nicola Zalewski, Carlos Augusto e per ultimo il padrone della fascia sinistra Federico Dimarco (clicca qui per i tempi di recupero). Secondo Tuttosport, Inzaghi è intenzionato ad andare col suo modulo canonico: ossia il 3-5-2.