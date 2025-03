Quotidiano.net - Inter, Milan e Lega Serie A ammesse come parti civili nel processo contro gli ultrà

e laA sono state, per il riconoscimento degli eventuali danni subiti, nelcon rito abbreviato ao a carico di 16 persone, tra cui gli ormai ex capi delle curve di San Siro e i loro sodaliarrestati nel maxi blitz di Polizia e Gdf del 30 settembre scorso, nelle indagini coordinate dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Lo ha deciso la gup Rossana Mongiardo accogliendo le istanze di costituzione. Nel, iniziato oggi e andato avanti per tutta la mattina con la discussione sulle richieste dellenell'aula bunker di fronte al carcereese di San Vittore, tra gli imputati figurano Marco Ferdico e Andrea Beretta (quest'ultimo diventato collaboratore di giustizia) per la curva Nordista e Luca Lucci capo della Sudista, oltre ad altri ultrasisti accusati di associazione per delinquere finalizzata ad unadi reati, tra cui aggressioni ed estorsioni.