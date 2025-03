Ilfattoquotidiano.it - Inter, l’ex ultras Beretta: “Parlavo con Zanetti, ci dava una mano con Marotta per le richieste della curva. Lukaku mi regalò un orologio”

Per l’anno dello scudetto numero diciannove dell’(era il 2021), quando ad allenare la squadra c’era Antonio Conte, il calciatore belga Romeluunal capoNord di allora Andrea. Big Rom ne fece dono a tutta la squadra e anche allo stessoche già allora era destinatario di un Daspo. Il dato lo spiega direttamente il capooggi collaboratore di giustizia al pm Paolo Storari durante l’ultimorogatorio del 18 febbraio scorso. Si tratta probabilmente di uno dei piùessanti verbali fatti dadallo scorso novembre quando ha deciso di collaborare. Ogginel processo scaturito dall’inchiesta Doppiaè imputato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso vista la presenza nel direttivo nerazzurro di Antonio Bellocco e anche di omicidio per aver ucciso lo stesso Bellocco, uno dei figli prediletti delle cosche di Rosarno.