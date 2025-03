Tvplay.it - Inter, Inzaghi fa tremare i tifosi: la rivelazione terribile

Leggi su Tvplay.it

L’si prepara alla trasferta di Champions League, ma le ultime novità di Simonesono destinate a generare dibattito tra inerazzurri.Si avvicina una sfida cruciale per la stagione dell’, ultima italiana rimasta in corsa in Champions League. Domani sera i nerazzurri affronteranno a Rotterdam il Feyenoord, che nel turno precedente hanno eliminato a sorpresa i rivali del Milan. Nell’approssimarsi alla partita, però, Simoneha fatto un annuncio che ha lasciato senza parole iisti, e che denota una situazione non proprio semplicissima.fa: la. (Ansa Foto) TvPlay.itLa formazione nerazzurra è ancora in corsa in tutte le competizioni dell’anno, un dato che dimostra come il livello della rosa dell’sia tra i più alti in Italia.