Inter-news.it - Inter col Feyenoord appesa a 2 spartiti! Emergenza totale – CdS

Domani l’giocherà contro ila Rotterdam per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi riflette su due moduli per affrontare la grande– Inutile dire che l’si trovi in una condizione di, con un solo esterno su cinque a disposizione. Non un bel biglietto da visita per ripresentarsi in Champions League e per di più nella prima fase ad eliminazione diretta. Domani, andata degli ottavi di finale. Simone Inzaghi dovrà affrontare l’sfruttando tutte le carte del mazzo. Il tecnico piacentino sta lavorando in particolare su due: quello canonico, ossia il 3-5-2, e quello nuovo e inedito, provato solamente una volta per qualche spezzone in Coppa Italia, il 4-4-2. Ma con che uomini?Le due probabili formazioni perMODULI – Le certezze sono a centrocampo e in attacco.