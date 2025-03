Sport.quotidiano.net - Inter, ansia Champions. Inzaghi ora è nei guai. Perde anche Dimarco

Sembra quasi una nuova legge di Murphy: se qualcuno si può infortunare, sarà nel reparto in cui sei già in emergenza. Così accade all’, dove le preoccupazioni per le condizioni di Federicosi sono tramutate ieri in realtà: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, serve un miracolo per vederlo in campo già il 16 marzo contro l’Atalanta. Più probabilmente l’esterno nerazzurro tornerà dopo la sosta contro l’Udinese. Vorrebbe dire, per lui, saltare gli impegni con la nazionale.re un giocatore di questa importanza è un problemasenza il corollario attorno.ha deciso Napoli-con una parabola mancina nel sette, il primo gol su punizione diretta segnato col sinistro da quando lo stadio è intitolato a Diego Armando Maradona. La ciliegina sulla torta di un primo tempo in cui era stato il migliore in campo e c’è mancato poco non risultasseil match winner.