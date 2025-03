Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: A. Stankovic decisivo! Palacios male

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Aleksandarrisultanel match del Lucerna contro l’Yverdon. Prima da titolare di Tomascol nuovo tecnico del Monza, Alessandro Nesta.RIEPILOGO– A prendersi la copertina tra i giocatori dell’in prestito in questo weekend è Aleksandar. Il figlio d’arte firma il secondo gol stagionale col Lucerna, che risultaper il 2-2 finale contro l’Yverdon. Il centrocampista classe 2005 incorna di testa sugli sviluppi di un corner, trovando il pareggio all’89’. In Serie A nessuna buona notizia invece per i nerazzurri in prestito. Tomastorna titolare nel Monza, ma risulta protagonista nel modo sbagliato. Infatti è lui a perdersi Cesare Casadei (ex) in occasione del raddoppio del Torino.