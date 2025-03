Quotidiano.net - Intelligenza artificiale: motore di crescita per l'economia italiana secondo Accenture

L'non è più solo un'innovazione tecnologica, ma ilche sta ridefinendo il modo in cui le aziende operano e crescono. E per l'l'Ia presenta il potenziale di "un vantaggio enorme" che può ridurre il divario con altri Paesi europei e affermare il Paese come hub di innovazione: la diversificazione dell', che include settori ad alto potenziale per le applicazioni Ia come la manifattura avanzata, la finanza, il retail e importanti hub industriali, con aziende leader nella robotica, nell'agroalimentare, nei marchi di lusso e nell'automotive. Lo affermanel suo nuovo report Technology Vision 2025, da cui emerge che oltre il 33% dei dirigenti aziendali italiani prevede un incremento significativo nell'uso degli agenti Ia nei prossimi tre anni.