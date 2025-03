Quotidiano.net - Intelligenza artificiale: crescita del PIL e rischio per 6 milioni di lavoratori

Leggi su Quotidiano.net

Un conto economico in chiaro scuro quello che l'si appresta a presentare al nostro Paese. Da qui al 2035 l'Ia porterà unadel Pil fino a 38 miliardi, pari al +1,8%, ma 6disono asostituzione, mentre 9potrebbero vedere l'Ia integrarsi con le loro mansioni. Per un totale di circa 15disul totale esposti agli effetti dell'Ia. Questi dati dimostrano come il paradigma vada subito corretto: la persona va messa al centro del modello di sviluppo con l'al servizio deie non viceversa". Così Maurizio Gardini commenta il Focus Censis Confcooperative "e persone: chi servirà chi?" Le professioni più esposte alla sostituzione sono quelle intellettuali automatizzabili (contabili, tecnici bancari); le professioni ad alta complementarità, includono avvocati, magistrati e dirigenti.