Ilfattoquotidiano.it - Intelligence, Mantovano: “Caso Paragon? Tutto quello che si poteva è stato detto”. Il capo del Dis Rizzi: “Ci muoviamo nella legalità”

che sidire è. Qualsiasi cosa venga aggiunta in pubblico danneggerebbe l’attività die le indagini”. Lo haAlfredo, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, parlando delalla presentazione della relazione annuale dell’al Parlamento. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio rivendica il rifiuto del governo di rispondere alle interrogazioni parlamentari sul software in dotazione ai servizi, che ha spiato giornalisti e attivisti: “Il silenzio non èuguale”, dice, “c’è un silenzio che è omertà, c’è un silenzio che ignavia, ma c’è un silenzio che è funzionale a proteggere l’operosità. E questo è il silenzio dell’. È il principale strumento operativo con cui i servizi riescono a conseguire risultati spesso al limite dell’impossibile”.