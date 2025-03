Lapresse.it - Intelligence, Italia tra i principali obiettivi della propaganda jihadista

L’, in virtùsua centralità nel mondo cristiano, continua ad essere tra itarget. Ma non solo. La Russia ha rafforzato il suo ruolo di primo piano nelle offensive “ibride” nei confronti di governi che sostengono l’Ucraina. E ancora, le organizzazioni terroristiche internazionali dimostrano una grandissima capacità di adattamento e di utilizzo delle tecnologie come l’Intelligenza artificiale. Sono questi alcuni degli spunti emersi nel corsopresentazioneRelazione annuale 2025 (ma relativa al 2024) sulla politica dell’informazione per la sicurezza, presentata oggi a Palazzo Dante nel ventesimo anniversario dell’uccisione dell’agente del Sismi Nicola Calipari.Terrorismo: Inteligence,oggetto di attenzione“L’continua a costituire oggetto di attenzione da parte, in virtùsua centralità nel mondo cristiano, l’impegno nella Coalizione Globale anti-DAESH e la presenza, sul territorio nazionale, di luoghi simbolocultura estoria occidentale.