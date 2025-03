Calciomercato.it - Insulto all’arbitro di Milan-Lazio: UFFICIALE Maignan squalificato

La decisione del Giudice sportivo a due giorni dalla sfida del ‘Meazza’ vinta dai biancocelesti nei secondi finali grazie al rigore trasformato da PedroPiove sul bagnato in casa. Dopo la sconfitta casalinga con la, la terza consecutiva per la squadra di Conceicao, è stato comminata una squalifica a Mikeun turno dal Giudice sportivo (LaPresse) – Calciomercato.itIl portiere rossonero è stato sospeso per una giornata dal Giudice sportivo, “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara (Manganiello, ndr) un’espressione irriguardosa“.Il match è terminato 2-1 in favore della, con il gol decisivo trasformato nei secondi finali da Pedro. Il penalty è stato concesso da Manganiello dopo aver rivisto l’azione al Var, con il fischietto della sezione di Pinerolo che ha giudicato falloso l’intervento in uscita proprio diai danni di Isaksen.