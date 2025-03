Ilgiorno.it - Insulti, aggressioni e minacce sui bus di Bergamo. Giuliana Vitali getta la spugna: “È il mestiere che amo ma mi dimetto da autista”

, 4 marzo 2025 – “Domenica scade la malattia e in teoria da quel giorno dovrebbe cessare anche il mio rapporto con la ditta per cui lavoro. Smetterò di esseredi bus. Non torno indietro nella mia decisione”. Ne è sicura, 57 anni, sposata e madre di due figli di 37 e 16 anni, residente a San Pellegrino Terme,di linea. Negli ultimi anni la si poteva incontrare al volante di uno dei pullman che ogni giorno collega la Valle Brembana con il capoluogo orobico. Nel caso di, la tratta da Piazza Brembana ae viceversa. Sino al 9 dicembre quando proprio a San Pellegrino Terme succede uno spiacevole episodio che la turba e in accordo con il suo titolare si mette in ferie. Quello sarà il suo ultimo giorno alla guida di un pullman: il 27 dicembre si infortuna sciando e da quel momento entra in malattia.