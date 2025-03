Ilrestodelcarlino.it - Instagram e Youtube: le piattaforme più utilizzate dalla Generazione Z

Negli ultimi anni i social sono diventati sempre di più una parte importante della vita dei giovani. Da una ricerca della Weagroup, lepiùZ sonoe al terzo posto Facebook. Noi della classe 2c della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico abbiamo pensato di parlare dell’uso dei social, sia nei modi migliori che nei modi peggiori. Abbiamo interrogato alcune classi della nostra scuola per sapere come utilizzano i social e per sapere la loro opinione. Abbiamo rivolto il nostro sondaggio alle seguenti classi: 1C, 1B, 2I, 2D, 3B, 3D, intervistando 123 alunni. Dalle risposte risulta che solo il 14% usa molto TikTok, mentre il 23% usa moltoe il 43% usa molto Whatsapp, quindi quest’ultimo è il social più usato tra i giovani. Poi abbiamo chiesto loro come usano i social, se li intendono uno strumento di intrattenimento o di comunicazione.