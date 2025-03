Dayitalianews.com - Ingoia il tappo della penna durante la festa di Carnevale a scuola e rischia di soffocare. Bimbo salvato dall’intervento provvidenziale della bidella. L’episodio questa mattina a Cassino

Tragedia sfiorataunadiil tempestivo intervento del personale scolasticoAttimi di panicoin unaelementare di, dove un bambino hato didopo aver ingerito accidentalmente undisi è verificato nel corso di unadiorganizzata dall’istituto, trasformando un momento di gioia in una situazione di emergenza.Il rapido intervento che ha evitato il peggioLe maestre, notando il piccolo in difficoltà, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava giocando quando, probabilmente senza rendersene conto, ha iniziato a masticare ildi una, finendo per ingerirne una parte.Determinante è stato l’intervento di una bidell’istituto, che ha applicato una manovra di disostruzione per aiutarlo a espellere il