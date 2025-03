Internews24.com - Infortunio Sommer, l’indiscrezione di Barzaghi: «Recupero lampo, se sarà titolare o meno col Feyenoord…»

di Redazionedi: «, secol Feyenoord.». L’annuncio sulla formazione dell’InterIntervenuto in collegamento per Sky Sport al termine della rifinitura svolta dall’Inter ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida di Champions League contro il Feyenoord, il giornalista Marcoha confermato ildall’alla mano per Yann, il quale si candida fortemente ad una maglia daper il match di domani. Ballottaggio aperto con Josep Martinez.– «è recuperato, con anticipo rispetto alle previsioni. Stamattina in campo allenandosi, partirà assieme ai compagni nel pomeriggio e a questo punto potrebbe anche giocare dal 1’. Le immagini parlano chiaro,è recuperato.