Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga: sta facendo il massimo per rientrare per quella partita! Gli aggiornamenti sul portoghese

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: stailperper! GlisulArrivanomolto importanti per quanto riguarda le condizioni di, difensore che si è infortunato nel match di Champions League contro il Psv.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il difensore arrivato a gennaio dal Chelsea stadi tutto per anticipare il rientro. Se tutto dovesse andare secondo programmipotrebbe tornare in panchina già questa domenica per la sfida che la Juve giocherà contro l’Atalanta.Leggi su Juventusnews24.com