Infortunio Dimarco, l'esterno rientra tra tre settimane! Spalletti può risparmiarlo per la Nazionale? I dettagli

di Redazionetra trepuòper la? Isulla situazioneCosi l'edizione odierna di Tuttosport sulle condizioni di Federico, che non sarà disponibile con l'Inter per tre.SITUAZIONE– «Ieri gli esami strumentali a cui si è sottoposto Federicohanno dato a Simone Inzaghi notizie ben peggiori rispetto a quanto si aspettava: la risonanza magnetica ha infatti evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, con uno stop quantificato in tre. Evidente come l'Inter voglia risparmiare algli impegni con lama, in tal senso, bisogna capire come evolverà la situazione. Difficilmente comunque si andrà a un muro contro muro perché Lucianomai ha creato cortocircuiti con i club da quando è ct e perché pure prima di Italia-Germania gli Azzurri saranno ospiti dell'Inter alla Pinetina»