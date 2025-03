Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, che tegola per la Juve: elongazione muscolare, svelati i tempi di recupero. I dettagli

Nella giornata di ieri come documentato da Juventusnews24 Francisco Conceicao ha sostenuto gli esami presso il J Medical dopo il problema fisico riscontrato alla vigilia della sfida col Verona. Per il portoghese si tratta di elongazione del bicipite femorale della coscia destra, ha fatto sapere il bollettino della Juventus. Tradotto: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ne avrà per una decina di giorni e si spera possa rientrare per la trasferta di Firenze del 16 marzo.