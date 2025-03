Internews24.com - Infortunio Carlos Augusto, buone notizie per Inzaghi. Ecco quando può tornare il difensore

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper. Spunta la possibile data di rientro per ilnerazzurroMercoledì 5 Marzo l’Inter sarà impegnata nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord per affrontare quella che è la prima delle due partita degli ottavi di Champions League.deve fare i conti con le diverse assenze causa infortuni e uno dei giocatori da monitorare è sicuramente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilnerazzurro non sarà del match, tuttavia arrivanoper il tecnico interista. Il giocatore potrebbe infatti rientrare in vista della gara di campionato contro il Monza, in programma l’8 Marzo a San Siro. L’ultima volta che abbiamo visto in campoè stato in occasione del match all’Allianz Stadium contro la Juventus, poi out contro Genoa e Napoli.