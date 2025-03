Inflazione di febbraio al +17% ricadute sulle famiglie di oltre 500 in un anno

Veronasera.it - Inflazione di febbraio al +1,7%, ricadute sulle famiglie di oltre 500 in un anno

Leggi su Veronasera.it

Con un tasso di inflazione al +1,7%, la stima è che ogni famiglia pagherà circa 535 euro in più in un, di cui 130 euro solo per gli alimentari.La nuova corsa dei prezzi dei beni energetici ha trainato al rialzo l'inflazione. È stato diffuso da Istat che il tasso provvisorio d'inflazione.