Laspunta.it - “Indomita Alice” Successo per lo spettacolo di beneficenza organizzato dalla Ginnastica Velitrae

Grandee teatro Artemisio sold out, con gran pienone in ogni ordine di posto, ieri sera per lo“Life Emozioni Sospese”dall’Associazione Asd.Un Evento benefico dedicato adZaccagnini e alla Fondazione a lei dedicata ““, una bambina di Lanuvio che soffre di una grave patologia neurologica rarissima che l’ha costretta inferma sulla carrozzina da molti anni. La piccolaè stata presente in prima fila vicino a lei come sempre l’indomito e fantastico padre Pierpaolo Zaccagnini, i volontari del gruppo che sostengono con varie iniziative e il loro tempo questa giusta causa di aiuto e vicinanza al delicato mondo della disabilità composto da molti ragazzi e ragazze. Hanno assistito alloanche il consigliere comunale veliterno Dario Di Luzio con la moglie, l’assessore alloturismo e commercio Paolo Felci e l’assessore alle attività produttive Christian Simonetti.